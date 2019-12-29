Путин и Меркель настроились на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество в газовой сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

Телефонный разговор лидеров двух стран прошел по инициативе немецкой стороны. Путин и Меркель также поговорили о прогрессе в переговорах по транзиту российского газа через Украину в Европу в 2020 году.

Помимо этого они обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также позитивно оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом и поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом.