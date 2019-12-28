Два мировых лидера не ответили на приглашение приехать на юбилей Победы

Два мировых лидера не ответили на приглашение приехать на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не ответили на приглашение посетить парад в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«От Трампа ответа нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступил ли ответ на приглашение, направленное президенту США.

Говоря о том, поступил ли ответ от лидера КНДР на аналогичное приглашение, Песков отметил, что от него тоже пока не поступало ответа. По словам пресс-секретаря российского президента, все приглашения были разосланы, однако от некоторых ответа не поступило. «И так сейчас, на самом деле, очень уже представительная делегация сформирована. Это будет очень важное событие», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос, пригласил ли президент России Владимир Путин во время саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже президента Украины Владимира Зеленского посетить парад Победы в Москве. Песков отметил, что ему нужно уточнить эту информацию.

Отвечая на вопрос, будет ли направлена поздравительная телеграмма украинскому президенту в Новом году, Песков заявил, что это вопрос также требует уточнения.