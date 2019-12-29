Путин обсудил с Меркель обмен пленных в Донбассе

Путин обсудил с Меркель обмен пленных в Донбассе

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2» и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.