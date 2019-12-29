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Путин обсудил с Меркель обмен пленных в Донбассе

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Кремля.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Политика

Также лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2» и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии.

Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Лидеры двух стран поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел днем 29 декабря. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51. В ЛНР отметили, что передали Киеву 25 пленных, а Луганск получил 63 человека. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что Киев получил 76 человек.

Теги: Ангела Меркель, Владимир Путин
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Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом
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Киев и Донбасс обменялись пленными
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