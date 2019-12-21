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Вице-канцлер Германии назвал санкции США «вмешательством» в дела страны

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что санкции США против проекта «Северный поток-2» являются «серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Европы, а также их суверенитета». Об этом пишет Reuters.

«Мы решительно отвергаем их», — сказал он.

По его словам, компании, участвующие в строительстве газопровода, должны принять последующие решения. «Для нас ясно, что мы не принимаем введение таких санкций, это мы продемонстрируем американскому правительству», — добавил Шольц.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрены ограничительные меры к компаниям — подрядчикам «Северного потока-2». Согласно документу, американские счета участников строительства газопровода будут заблокированы, под запретом окажутся любые денежные операции с этими компаниями. В тот же день швейцарская компания Allseas, осуществляющая прокладку труб газопровода, сообщила о приостановке работ.

Против введения ограничительных мер выступила Еврокомиссия. По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».

Теги: Германия, США, санкции, «Северный поток - 2»
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