Украина продолжит работать над обменом на саммите «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на следующих встречах в «нормандском формате» стороны продолжат согласовывать окончательную формулу обмена пленными «всех на всех». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он назвал работу над формулой приоритетом и отметил, что договоренность лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) выполняется.

«Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом», — сказал он.

В воскресенье, 29 декабря, Киев и Донбасс обменялись пленными. В офисе украинского президента Владимира Зеленского рассказали, что Киев получил 76 человек. В ДНР и ЛНР сообщили, что им передали по 60 и 63 пленных соответственно.