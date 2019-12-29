Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы» (цитата по ТАСС), — сказал он.

В середине декабря «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об условиях и объемах транзита российского газа в Европу, отказа от взаимных претензий, а также о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

27 декабря стало известно, что российская компания выплатила Киеву всю сумму в счет погашения долга. Казак называл эту компенсацию «каплей в море» по сравнению с претензиями и потенциальными рисками для России. По его словам, невозможно предсказать, кто выиграл от спора.