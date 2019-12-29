Москва и Киев продолжили в Вене согласование договора о транзите газа

Москва и Киев продолжили в Вене согласование договора о транзите газа

Делегации Украины и России возобновили переговоры по согласованию текста договора о транзите газа в Вене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона в Facebook.

«Начинаем следующий день переговоров. Цель — финализировать все договоры», — написал он.

Представитель «Газпрома» подтвердил РБК факт продолжения переговоров. По его словам , встреча началась в 9 утра по местному времени (11 мск). Он уточнил, что переговоры идут уже четвертый день, а вчера их закончили «глубокой ночью».

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