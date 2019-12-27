«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» подтвердил поступление остатка компенсации по решению Стокгольмского арбитража в размере $2,9 млрд 27 декабря. Соответствующее письмо поступило в РБК.

«НАК «Нафтогаз Украины» подтверждает получение от ПАО «Газпром» 2,918 млрд долл. компенсации на исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», — говорится в сообщении. В «Нафтогазе» поприветствовали тот факт, что российская сторона признает необходимость выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Ранее о совершении выплаты РБК сообщили в «Газпроме». В российской газовой компании отметили, что деньги были перечислены с целью выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Минске 20 декабря.

В ходе минских переговоров «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите российского газа в Европу и выплате компенсации. Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне компенсацию за недопоставленный транзитный газ.