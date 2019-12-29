Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я не планирую делать вид, что у республиканцев существуют какие-либо правовые основания для моих показаний в суде по делу об импичменте», — объяснил Байден свое решение. По словам демократа, этот импичмент касается «поведения Трампа, а не его».

19 декабря Палата представителей конгресса США поддержала объявление импичмента Дональду Трампу по двум статьям. Нижняя палата парламента должна была передать это дело для голосования в сенат, где большинство представляет Республиканская партия. Однако до настоящего момента передача этого вопроса не состоялась.

Американский президент назвал объявленный импичмент попыткой демократов посчитаться с ним за поражение на выборах в 2016 году и потребовал как можно скорее начать судебное разбирательство по его делу.