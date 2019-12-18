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В Идлибе 12 сирийских военных пострадали в результате атаки боевиков

Около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, в результате чего пострадали 12 сирийских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР).

Уточняется, что атака произошла в 17:20 по местному времени (18:20 мск) после «массированного обстрела позиций правительственных сил». В центре добавили, что при отражении атаки удалось уничтожить три пикапа нападающей стороны.

Ранее, 17 декабря, ЦПВС сообщил, что в провинции Идлиб при отражении нападения террористов погибли три сирийских солдата, еще 20 человек пострадали. Уточнялось, что боевики группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) и «Сирийская национальная армия» обстреляли сирийских военнослужащих в районе Мешерфы провинции Идлиб при помощи двух танков и БМП. При этом солдаты САР смогли отбить атаку террористов и уничтожить военную технику.

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе
Политика

Кроме того, сирийские военные смогли отразить нападение террористов в районе Мелькии провинции Алеппо, где боевики на пяти автомобилях с крупнокалиберными пулеметами попытались прорвать позиции военнослужащих САР.

Российские военные 12 декабря заявили, что сирийские боевики совместно с организацией «Белые каски» готовят провокации в зоне деэскалации в Идлибе. По данным ЦПВС, они планируют инсценировать применение отравляющих веществ и распространить эту информацию в интернете, чтобы обвинить сирийское правительство в применении химического оружия против мирных граждан.

Теги: Сирия, атака боевиков, военные
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