В Идлибе 12 сирийских военных пострадали в результате атаки боевиков

Около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, в результате чего пострадали 12 сирийских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР).

Уточняется, что атака произошла в 17:20 по местному времени (18:20 мск) после «массированного обстрела позиций правительственных сил». В центре добавили, что при отражении атаки удалось уничтожить три пикапа нападающей стороны.

Ранее, 17 декабря, ЦПВС сообщил, что в провинции Идлиб при отражении нападения террористов погибли три сирийских солдата, еще 20 человек пострадали. Уточнялось, что боевики группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) и «Сирийская национальная армия» обстреляли сирийских военнослужащих в районе Мешерфы провинции Идлиб при помощи двух танков и БМП. При этом солдаты САР смогли отбить атаку террористов и уничтожить военную технику.

Кроме того, сирийские военные смогли отразить нападение террористов в районе Мелькии провинции Алеппо, где боевики на пяти автомобилях с крупнокалиберными пулеметами попытались прорвать позиции военнослужащих САР.