Три сирийских солдата погибли при отражении атаки террористов в Идлибе

Три сирийских солдата погибли при отражении атаки террористов в Идлибе

В провинции Идлиб при отражении нападения террористов погибли три сирийских солдата и еще 20 человек пострадали. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Согласно отчету, 17 декабря боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» обстреляли сирийских военнослужащих в районе Мешерфы провинции Идлиб при помощи двух танков и БМП. Солдаты САР смогли отбить атаку террористов и уничтожить военную технику.

Кроме того, в районе Мелькии провинции Алеппо террористы на пяти автомобилях с крупнокалиберными пулеметами попытались прорвать позиции военнослужащих САР с территории зоны деэскалации Идлиб. Эта атака была также отражена, в ходе операции пострадали пять сирийских солдат.

12 декабря российские военные заявляли о подготовке совместной провокации сирийских боевиков и организации «Белые каски» в Идлибе. Отмечалось, что террористы планируют инсценировать применение отравляющих веществ с целью распространения этой информации в интернете, чтобы обвинить сирийское правительство в применении химического оружия против мирных граждан.