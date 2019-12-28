В Минобороны назвали сроки поступления на вооружение пистолета «Удав»

В 2019 году году завершились испытания новейшего пистолета «Удав». Ожидается, что в следующем году Минобороны России примет его на вооружение, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

В апреле стало известно, что межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. В июне генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков рассказал «РИА Новости», что первая партия этих пистолетов уже поступила на вооружение российских военных, и в армии началась их опытная эксплуатация.

В сентябре в «Ростехе» сообщили, что «Удав» успешно завершил военные государственные испытания. Его протестировали в том числе при экстремальных температурах — от минус 50 до плюс 70 градусов.

В «Ростехе» ранее рассказали, что «Удав» разработал инженер-конструктор ЦНИИточмаша Иван Козлов. Над пистолетом он работал почти пять лет, и это его первая самостоятельная работа.

Калибр пистолета — 9 мм, а магазин вмещает 18 патронов. Оружию подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Его максимальная эффективная дальность составляет 100 м.