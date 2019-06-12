Политика , 08:16
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Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение российским военным. Об этом генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков рассказал «РИА Новости».
По его словам, в армии уже началась опытная войсковая эксплуатация поступивших пистолетов.
В апреле стало известно, что межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Пистолету присвоили литеру О1.
Магазин новейшего пистолета вмещает 18 патронов, а калибр составляет 9 мм. Ему подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные.