Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение российским военным. Об этом генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков рассказал «РИА Новости».

По его словам, в армии уже началась опытная войсковая эксплуатация поступивших пистолетов.

В апреле стало известно, что межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Пистолету присвоили литеру О1.

Магазин новейшего пистолета вмещает 18 патронов, а калибр составляет 9 мм. Ему подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные.







