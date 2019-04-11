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Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова.

Он подчеркнул, что акт о допуске пистолета утвердило министерство обороны России. Пистолету была присвоена литера «О1».

Заместитель гендиректора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов рассказал агентству, что далее планируется, что комплекс примут на вооружение или введут его в эксплуатацию в российских войсках.

Калибр пистолета «Удав» составляет 9 мм, магазин вмещает 18 патронов. При этом, ему подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Пистолет будут производить как для войск и спецподразделений, так и для гражданского рынка.

В январе телеканал «Звезда» сообщал, что «Удав» рассматривают как замену пистолета Макарова (ПМ). Инженер ЦНИИточмаша Кирилл Дугин рассказал телеканалу, что «Удав» является более мощным оружием, чем ПМ. Так, если для ПМ максимальная эффективная дальность составляет около 40-50 м, то у «Удава» этот показатель равен 100 м. Более того, магазин ПМ вмещает 8 патронов, что на десять боеприпасов меньше, чем у «Удава».

Теги: пистолет, допуск, серийное производство
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