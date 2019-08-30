В российскую армию начали поставлять пистолет «Удав»

Новейший отечественный пистолет «Удав» начал поставляться в войска. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска», — сказал Абрамов о пистолете «Удав». Он отметил, что новое оружие разработал молодой генеральный конструктор, которому 26 лет. «Этот продукт соответствует лучшим мировым аналогам», — заявил Абрамов.

Пистолет «Удав», как сообщали в «Ростехе», разработал инженер-конструктор ЦНИИточмаша Иван Козлов, для которого это была первая самостоятельная работа. Над пистолетом он трудился почти пять лет. В «Ростехе» заявили, что это оружие должно сменить пистолет Макарова на вооружении армии.

В апреле стало известно, что пистолет «Удав» допустили к серийному производству. Калибр пистолета составляет 9 мм, а магазин вмещает 18 патронов. Оружию подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Максимальная эффективная дальность «Удава» составляет 100 м против 40–50 м у пистолета Макарова. Первая партия новых пистолетов поступила на вооружение армии России в июне, сообщал гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков.