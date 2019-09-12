Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета «Удав»

Новейший российский пистолет «Удав» успешно завершил военные государственные испытания, сейчас Минобороны направлены документы для его принятия на вооружение. Об этом сообщили в «Ростехе», передает «РИА Новости».

«Пистолетный комплекс «Удав» разработки ЦНИИточмаша госкорпорации «Ростех» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение», — говорится в сообщении.

Пистолет успешно прошел испытания в различных условиях, в том числе при экстремальных температурах — от минус 50 до плюс 70 градусов, рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов. Новейший пистолет могут использовать все виды войск, добавил он. Сейчас оружие готово к серийному производству.

Пистолет получил серийную литеру «О1». Калибр пистолета составляет 9 мм, а магазин вмещает 18 патронов. Оружию подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Максимальная эффективная дальность «Удава» составляет 100 м против 40–50 м у пистолета Макарова. Опытную партию новых пистолетов передали на вооружение армии России в июне, сообщал гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков. В «Ростехе» заявили, что это оружие должно сменить пистолет Макарова. О том, что «Удав» стал поставляться в российскую армию, Абрамов сообщал в конце августа.