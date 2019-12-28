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Политика ,  
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Захарова назвала газопровод «Северный поток — 2» «европейским делом»

Строительство газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря в Германию, является европейским делом, которое касается лишь тех стран, которые вовлечены в этот проект за счет своего географического расположения и финансирования. Об этом заявила в интервью программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если бы «Северный поток — 2» каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейское дело», — сказала дипломат.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры были приняты для «обеспечения энергобезопасности Европы». Они предполагают блокировку всех американских активов, попавших под санкции компаний, запрет на операции с фигурантами санкционного списка и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты. В тот же день на фоне введения ограничительных меры швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе «Северный поток-2». 

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях
Политика

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» может быть достроен судном «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке. По словам Новака, проект планируется запустить до конца 2020 года. При этом подготовка судна для работ на Балтике займет «некоторое время», а такой способ является «одним из вариантов», отметил министр. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».

Теги: Мария Захарова, «Северный поток – 2»
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