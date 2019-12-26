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Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней». Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, пишет «РИА Новости».

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток», и впереди у нас завершение строительства «Северного потока-2», — заявил Миллер.

По его словам, новые трубопроводы, идущие по дну моря, помогут Европе в реализации экологических проектов и повысят энергетическую безопасность ЕС.

Путин допустил участие Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»
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В конце августа президент России Владимир Путин говорил, что поставки газа в Турцию по трубопроводу начнутся до конца текущего года.

Церемония торжественного открытия «Турецкого потока» пройдет в Стамбуле 8 января. В ней примут участие Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович 25 декабря сообщил, что Сербия завершила укладку трубы «Турецкого потока» на своей территории. Протяженность ветки составила 403 км, она прошла под реками Тиса, Дунай и Велика-Морава.

Газопровод «Турецкий поток» представляет собой две нитки общей протяженностью около 1100 км. Их совокупная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна нитка предназначена для потребителей в Турции, вторая будет снабжать российским топливом страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Теги: «Турецкий поток», газопровод, Алексей Миллер
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