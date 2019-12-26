Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней». Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, пишет «РИА Новости».
«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток», и впереди у нас завершение строительства «Северного потока-2», — заявил Миллер.
По его словам, новые трубопроводы, идущие по дну моря, помогут Европе в реализации экологических проектов и повысят энергетическую безопасность ЕС.
В конце августа президент России Владимир Путин говорил, что поставки газа в Турцию по трубопроводу начнутся до конца текущего года.