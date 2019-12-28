Зеленский уволил с военной службы экс-главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности страны Василия Грицака с военной службы. Соответствующий указ размещен на сайте украинского президента.

Как отмечается в указе, увольнение Грицака связано с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды.

Василий Грицак возглавил СБУ в 2015 году. 20 мая, в день инаугурации Зеленского, он написал рапорт об увольнении. В своей речи после произнесения президентской присяги Зеленский призвал Верховную раду уволить главу СБУ. Однако Рада отказалась отправить его в отставку. Тогда за увольнение Грицака проголосовали 78 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против Василия Грицака уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

27 декабря Зеленский своим указом уволил директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу. Причины его отставки не уточняются.