Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ

Верховная рада отказалась отправить в отставку руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает корреспондент УНН. За его увольнение проголосовали 78 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Также 6 июня Верховная рада Украины не смогла утвердить проект постановления об увольнении и отставке министра иностранных дел страны Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Ранее 5 июня профильный комитет парламента поддержал проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об отставке Грицака. Он был внесен в Раду 30 мая.

В своей речи после принесения президентской присяги Владимир Зеленский призвал Верховную раду уволить главу СБУ.



Сам Грицак в день инаугурации Зеленского написал рапорт об увольнении.