На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,48 +0,42 EUR Бирж. 73,77 +0,37 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,05 65,57 EUR Нал. 74,42 72,58 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1096 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 504,00 +178,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 883,23 +1,19% Nasdaq 7 904,01 +1,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+19,9%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,9%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+19,9%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,9%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
Клуб Ротенберга забил первый гол в чемпионате России по футболу Спорт, 20:34 Минтруд опубликовал на своем сайте предложения по повышению МРОТ Общество, 20:31 Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады Общество, 20:29 В Котельниках арестовали устроившего стрельбу в магазине мужчину Общество, 20:17 В Крыму возбудили уголовное дело после убийства начальника отделения МЧС Общество, 20:13 «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Технологии и медиа, 20:08 Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Общество, 20:05 СМИ узнали об интересе московского «Динамо» к футболисту «Порту» Спорт, 20:01 «Яндекс» отказался заниматься редактурой новостей в агрегаторе Общество, 20:00 Судья удалил тренера «Оренбурга» за имитацию показа карточки в свой адрес Спорт, 19:57 У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Общество, 19:56 В Кремле связали освобождение Дельпаля с визитом Путина во Францию Политика, 19:52 В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах Общество, 19:52 Гендиректор Cathay Pacific ушел в отставку на фоне беспорядков в Гонконге Бизнес, 19:38
Общество ,  
0 
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Главу Службы безопасности Украины Василия Грицака заподозрили в злоупотреблении властью, получении взятки и служебном подлоге. По делу проходят еще несколько должностных лиц
Василий Грицак (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против главы СБУ Василия Грицака уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины). Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, 8 августа на основании постановления Соломенского районного суда Киева в отношении Грицака было начато досудебное расследование по факту возможного «искусственного создания доказательств обвинения» и других фальсификаций в ходе расследовании уголовного производства. Глава СБУ подозревается в злоупотреблении властью, получении взятки и служебном подлоге.

Политика
Суд обязал НАБУ возбудить новое дело против генпрокурора Украины

Помимо Грицака в деле также фигурируют его бывший первый заместитель, сотрудники прокуратуры Волынской области, начальник Главного следственного управления и другие должностные лица. В настоящее время проводятся следственные действия. Ч. 2 ст. 372 УК Украины «Привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности» предполагает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В июне Верховная рада отказалась отправить в отставку Грицака с поста главы СБУ, как того потребовал президент Владимир Зеленский.

Авторы: Влада Ольшанская, Константин Ткаченко
Теги: СБУ, Василий Грицак, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Суд обязал НАБУ возбудить новое дело против генпрокурора Украины
Политика
Против генпрокурора Украины завели дело из-за «незаконного обогащения»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter