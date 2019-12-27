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Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
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В Росавиации сообщили об отсутствии Fokker-100 у российских авиакомпаний

Российские авиакомпании не используют самолеты типа Fokker-100, рассказали в Росавиации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. Самолет потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По данным МВД и Минздрава Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев. В пресс-службе аэропорта сообщили, что медицинская помощь оказана 60 пострадавшим. МВД страны сообщало о 49 пострадавших. По данным генконсульства России в Алма-Ате, среди пассажиров россиян не было.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане. Главное
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Вице-премьер Казахстана Роман Скляр отметил, что основными версиями крушения самолета считаются ошибка пилотов и техническая неисправность. По его словам, при взлете лайнер дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы.

28 декабря объявлено днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе.

Теги: Росавиация, самолет
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