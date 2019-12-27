Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.

По его словам, строительство трубопровода близится к завершению и противники проекта активизировали попытки его срыва. «Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году — это наглый, циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса», — сказал Лавров.

Министр добавил, что целью ограничений является не забота о европейской энергобезопасности, а «проталкивание» американского СПГ на рынок Европы. «Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — сказал Лавров.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, в результате прописанные в билле о расходах Пентагона санкции против «Северного потока-2» вступили в силу. Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб в Балтийском море и вывела суда из зоны работ. Американские сенаторы грозили ей «фатальными юридическими и экономическими санкциями», если она продолжит работы после подписания бюджета.