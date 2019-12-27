Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, говорится в сообщении.

Покушение на главу Рамонского района Воронежской области Фролова произошло утром 26 декабря. По информации «РИА Воронеж», автомобиль чиновника взорвался, когда тот открыл открыл его дверь. Из-за взрыва Фролов получил травму ноги, его госпитализировали. В пресс-службе правительства Воронежской области РБК сообщили, что жизни Фролова ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).