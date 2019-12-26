СК показал видео с места взрыва машины главы района Воронежской области

Следственный комитет России (СКР) обнародовал видеозапись с места взрыва служебного автомобиля главы Рамонского района Воронежской области.
На кадрах запечатлены состояние машины после взрыва, видно, как огорожено место происшествия. Кроме того, запечатлено, как правоохранители проводят следственные действия.
Автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Фролова, припаркованный у его дома, взорвался утром 26 декабря. По информации «Вести Воронеж», взрыв произошел перед прогревом двигателя автомобиля. В результате чиновник получил травму ноги. При этом издание «РИА Воронеж» со ссылкой на источники сообщило, что взрыв прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь машины. Пострадавшего доставили в воронежское медучреждение. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Как сообщили РБК в пресс-службе правительства Воронежской области, жизнь Фролова вне опасности. Местные власти также пообещали оказать поддержку семье чиновника.