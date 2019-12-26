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СК показал видео с места взрыва машины главы района Воронежской области

Следственный комитет России (СКР) обнародовал видеозапись с места взрыва служебного автомобиля главы Рамонского района Воронежской области.

На кадрах запечатлены состояние машины после взрыва, видно, как огорожено место происшествия. Кроме того, запечатлено, как правоохранители проводят следственные действия.

Видео: Следственный комитет РФ

Автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Фролова, припаркованный у его дома, взорвался утром 26 декабря. По информации «Вести Воронеж», взрыв произошел перед прогревом двигателя автомобиля. В результате чиновник получил травму ноги. При этом издание «РИА Воронеж» со ссылкой на источники сообщило, что взрыв прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь машины. Пострадавшего доставили в воронежское медучреждение. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщили РБК в пресс-службе правительства Воронежской области, жизнь Фролова вне опасности. Местные власти также пообещали оказать поддержку семье чиновника.

Теги: Воронежская область, автомобиль, взрыв, Следственный комитет России ..., уголовное дело
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