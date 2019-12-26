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В Воронежской области глава района попал в больницу после взрыва машины
Причина взрыва пока не установлена, по данным СМИ, рассматриваются такие версии, как взрыв бензина и покушение на жизнь чиновника
Николай Фролов (Фото: ramoncity.ru)

В служебном автомобиле главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова утром 26 декабря произошел взрыв, сообщают местные СМИ. По данным «Вести Воронеж», взрыв произошел в тот момент, когда начали прогревать двигатель стоящего возле дома Фролова автомобиля. Источники «РИА Воронеж» утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь машины.

«Живой. В больнице», — заявил РБК позднее источник в администрации Рамонского муниципального района Воронежской области на вопрос о покушении.

По данным СМИ, пострадавший при взрыве чиновник госпитализирован, однако сведения о его состоянии разнятся. Источники «Вести Воронеж» и «РИА Воронеж» утверждают, что его жизнь вне опасности, в то время как источник «TV Губерния» сообщает, что Фролов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Пострадавший в больнице, угрозы жизни нет», — сообщили «РИА Новости» в администрации Рамонского района.

Причина взрыва пока не установлена, по данным местных СМИ, рассматриваются такие версии, как взрыв бензина и покушение на жизнь чиновника. «Совершено покушение. Глава района жив, но получил травмы», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

РБК направил запрос в Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В СУ СК России по Воронежской области не ответили на звонки РБК. «У меня вообще никакой информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. В пресс-службе департамента здравоохранения области не смогли предоставить РБК информацию, посоветовав обратиться в правительство региона.

Николай Фролов занимает пост главы Рамонского муниципального района Воронежской области с февраля 2018 года.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина, Александра Юшкявичюте
Теги: Воронежская область, взрыв
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