В Воронежской области глава района попал в больницу после взрыва машины

В Воронежской области глава района попал в больницу после взрыва машины

Причина взрыва пока не установлена, по данным СМИ, рассматриваются такие версии, как взрыв бензина и покушение на жизнь чиновника

Николай Фролов (Фото: ramoncity.ru)

В служебном автомобиле главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова утром 26 декабря произошел взрыв, сообщают местные СМИ. По данным «Вести Воронеж», взрыв произошел в тот момент, когда начали прогревать двигатель стоящего возле дома Фролова автомобиля. Источники «РИА Воронеж» утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь машины.

«Живой. В больнице», — заявил РБК позднее источник в администрации Рамонского муниципального района Воронежской области на вопрос о покушении.

По данным СМИ, пострадавший при взрыве чиновник госпитализирован, однако сведения о его состоянии разнятся. Источники «Вести Воронеж» и «РИА Воронеж» утверждают, что его жизнь вне опасности, в то время как источник «TV Губерния» сообщает, что Фролов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Пострадавший в больнице, угрозы жизни нет», — сообщили «РИА Новости» в администрации Рамонского района.

Причина взрыва пока не установлена, по данным местных СМИ, рассматриваются такие версии, как взрыв бензина и покушение на жизнь чиновника. «Совершено покушение. Глава района жив, но получил травмы», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.