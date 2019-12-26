Власти сообщили о состоянии пострадавшего от взрыва автомобиля чиновника

Власти сообщили о состоянии пострадавшего от взрыва автомобиля чиновника

Жизни главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, пострадавшему в результате взрыва автомобиля, ничего не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

«На текущий момент угрозы его жизни нет, Фролов проходит лечение в воронежском медучреждении», — сообщили в правительстве.

Там также сообщили, что местные власти окажут поддержку семье пострадавшего. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Служебный автомобиль Фролова, припаркованный у его дома, взорвался утром 26 декабря. После инцидента информация о состоянии здоровья чиновника разнилась: источник «TV Губерния» сообщал, что Фролов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. «РИА Воронеж» и «Вести Воронеж» сообщали, что его жизнь вне опасности. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фролов занимает должность главы Рамонского муниципального района Воронежской области с февраля 2018 года.