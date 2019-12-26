После покушения на главу района Воронежской области завели уголовное дело

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в связи с взрывом машины главы Рамонского района Николая Фролова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

На место происшествия для координации расследования выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.

Также в ведомстве отметили, что детали произошедшего не разглашаются в интересах следствия.

Утром 26 декабря был взорван служебный автомобиль Фролова, припаркованный у его дома. По данным «РИА Воронеж», взрыв произошел, когда чиновник открыл дверь машины. Его доставили в больницу. Позднее в администрации Рамонского района РБК подтвердили, что чиновник жив и госпитализирован. «Вести Воронеж» сообщали, что Фролов получил травму ноги.

По информации правительства Воронежской области, Николай Фролов родился в 1976 году в селе Айдарово Рамонского района. До февраля 2018 года он был главой Айдаровского сельского поселения, а потом занял должность главы муниципального района.