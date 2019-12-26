Косачев назвал худшим вариантом военное вмешательство Турции в дела Ливии

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении направить военных в Ливии вызывает тревогу, заявил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

«Анкара заявляет, что без нее проблемы ливийского урегулирования решаться не будут, и в этом она в какой-то мере права: ее влияние на внутриливийские процессы отрицать нельзя. Другое дело, как именно она им воспользуется, и военное вмешательство может как раз оказаться самым худшим вариантом в этом смысле», — написал Косачев на своей странице в сети Facebook.

Сенатор назвал заявления Эрдогана о присутствии в Ливии 2 тыс. российских наемников «данью международной моде» оправдывать свои действия действиями России. «Мягко скажем, некорректно слышать такого рода аргументы из Анкары с учетом уровня наших отношений», — отметил Косачев.

В то же время он предположил, что в реальности до военного вмешательства Турции в Ливии не дойдет, так как если в Анкаре действительно хотели бы этого, то не стали бы откладывать начало действий на три недели.