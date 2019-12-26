Собянин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР и художественного руководителя московского театра «Современник» Галины Волчек.

«Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Галина Волчек умерла 26 декабря спустя неделю после своего дня рождения. 19 декабря ей исполнилось 86 лет.

СМИ сообщили об ухудшении в состоянии здоровья народной артистки вечером 23 декабря. В тот день Волчек пожаловалась приехавшим врачам скорой на боли в груди, после чего медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Директор театра Игорь Попов тогда подтвердил «РИА Новости», что Волчек действительно была госпитализирована.

24 декабря появились сообщения о том, что Волчек впала в кому , однако в театре эти данные не подтверждали , отмечая, что состояние ее стабильно, хотя и требует стационарного лечения.

25 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Галины Волчек начались осложнения на сердце и почки. В беседе с РБК пресс-секретарь «Современника», комментируя эти данные, заявила об отсутствии данной информации.