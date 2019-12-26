Перед январским визитом в Израиль Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Перед январским визитом в Израиль Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы лидеры обсудили актуальные темы региональной повестки дня, сообщается на сайте Кремля.

Также затрагивались некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте визита российского президента в Израиль, запланированного на январь 2020 года. В ходе беседы Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями в связи с празднованием в России Нового года и Рождества и отмечаемой в Израиле Ханукой.

Как сообщила в Twitter канцелярия израильского премьера, в ходе разговора стороны также обсудили ситуацию в Иране и Сирии.

Визит Путина в Израиль запланирован на январь 2020 года. В начале сентября Путин заявил, что принял приглашение посетить страну. Он намерен принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения узников Освенцима, которые пройдут в Израиле в День памяти жертв холокоста.

Также Путин выразил надежду, что власти Израиля примут его приглашение на парад в честь 75-летия Победы, который состоится в Москве 9 мая 2020 года.