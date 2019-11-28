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Кремль сообщил о подготовке визита Путина в Израиль
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин намерен посетить Израиль в январе 2020 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, визит готовится», — цитирует Пескова «РИА Новости».

В начале сентября Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года. Он намерен посетить мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения узников «Освенцима», которые пройдут в Израиле в День памяти жертв холокоста.

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Путин также говорил, что рассчитывает на то, что власти Израиля примут его приглашение на парад в честь 75-летия Победы, который состоится в Москве 9 Мая 2020 года.


 

Теги: Владимир Путин, Израиль, визит
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