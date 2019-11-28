Кремль сообщил о подготовке визита Путина в Израиль

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин намерен посетить Израиль в январе 2020 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, визит готовится», — цитирует Пескова «РИА Новости».

В начале сентября Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года. Он намерен посетить мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения узников «Освенцима», которые пройдут в Израиле в День памяти жертв холокоста.

Путин также говорил, что рассчитывает на то, что власти Израиля примут его приглашение на парад в честь 75-летия Победы, который состоится в Москве 9 Мая 2020 года.





