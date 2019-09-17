Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Россияне считают Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн соотечественников. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин, выступая на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

По его словам, граждане двух стран связаны между собой семейными, родственными и дружескими узами. «Это настоящая сетевая общая семья. Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия и Израиль поддерживают тесные гуманитарные связи. Так, ежегодно сотни тысяч россиян посещают достопримечательности этой страны, добавил он.

Путин также надеется, что власти Израиля примут его приглашение на парад в честь 75-летия Победы, который состоится в Москве 9 Мая 2020 года. Сам российский лидер заявил, что приедет в Израиль в январе 2020 года. Он планирует принять участие в открытии мемориала блокады Ленинграда и мероприятиях по случаю дня памяти жертв холокоста.