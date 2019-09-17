Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 64,12 (+0,29) Quote, 14:31
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,07) Quote, 14:31
Как косметические марки поддерживают тренд на экологичность Pro, 17:21 Путин заявил о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны Политика, 17:02 Суд в Болгарии разрешил строительство «Турецкого потока» Бизнес, 17:02 Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках Политика, 16:58 Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева Общество, 16:54 Нефть за несколько минут подешевела на 5% Бизнес, 16:54 Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Украине Политика, 16:49 Депутат Госдумы Шаргунов попросил Чайку опротестовать приговор Устинову Общество, 16:48 МИД вызовет дипломата КНДР из-за нападения браконьеров на пограничников Общество, 16:44 Netflix купил права на сериал «Сайнфелд» за $500 млн: от акций ждут роста Quote, 16:43 Киев обвинил Россию в усилении позиций по Донбассу при помощи паспортов Бизнес, 16:37 Школа жизни: как активные дети становятся лидерами РБК и Infiniti, 16:30 Новая реальность: кто займет место Саудовской Аравии на нефтяном рынке Мнение, 16:22 Путин назвал Израиль русскоязычным государством Политика, 16:21
Политика ,  
0 
Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Россияне считают Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн соотечественников. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин, выступая на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

По его словам, граждане двух стран связаны между собой семейными, родственными и дружескими узами. «Это настоящая сетевая общая семья. Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия и Израиль поддерживают тесные гуманитарные связи. Так, ежегодно сотни тысяч россиян посещают достопримечательности этой страны, добавил он.

Путин также надеется, что власти Израиля примут его приглашение на парад в честь 75-летия Победы, который состоится в Москве 9 Мая 2020 года. Сам российский лидер заявил, что приедет в Израиль в январе 2020 года. Он планирует принять участие в открытии мемориала блокады Ленинграда и мероприятиях по случаю дня памяти жертв холокоста.

Теги: Израиль, Владимир Путин, Беньямин Нетаньяху
Материалы по теме
В Израиле начались выборы
Политика
Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 Мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter