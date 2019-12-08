Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд Политика, 01:25 Нетаньяху сообщил детали телефонного разговора с Путиным Политика, 01:18 Погибшей из-за аварии в Нижнем Новгороде оказалась мама одной из школьниц Общество, 00:53 США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия Политика, 00:44 Интеллектуальный кроссовер Haval F7X: передовые технологии, смелый нрав РБК Стиль и Haval, 00:31 На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже Общество, 00:15 Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером Спорт, 00:12 Полиция опровергла данные о работе в МВД виновника ДТП в Нижнем Новгороде Общество, 07 дек, 23:57 Два подростка скончались в центре Блохина после пересадки костного мозга Общество, 07 дек, 23:27 Саммит МОК осудил виновных в подмене допинг-проб московской лаборатории Спорт, 07 дек, 23:25 Как открыть школу блогеров, если тебе 19 лет РБК Стиль и YE’S apartaments, 07 дек, 23:16 Попавшего в аварию в Нижнем Новгороде водителя лишали прав за пьяную езду Общество, 07 дек, 23:11 В Казани во время пожара в пятиэтажке погибли два человека Общество, 07 дек, 23:02 Корбин не увидел выгоду для лейбористов в публикации секретных документов Политика, 07 дек, 22:57
Политика ,  
0 
Нетаньяху сообщил детали телефонного разговора с Путиным

Во время телефонных переговоров российский и израильский лидеры обсудили обстановку в Иране и Сирии и безопасность Израиля, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте.

«Я говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным об Иране, ситуации в Сирии, о требованиях безопасности Израиля и продолжении работ по предотвращению трений между Армией обороны и российскими военными», — написал Нетаньяху.

Политика
Кремль сообщил о подготовке визита Путина в Израиль

Телефонные переговоры Путина и Нетаньяху прошли 6 декабря. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили взаимодействие на сирийском направлении и обозначили ряд вопросов, которые предстоит обсудить во время визита российского президента в Израиль в 2020 году.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Израиль, телефонные переговоры
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter