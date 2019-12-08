Нетаньяху сообщил детали телефонного разговора с Путиным

Во время телефонных переговоров российский и израильский лидеры обсудили обстановку в Иране и Сирии и безопасность Израиля, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте.

«Я говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным об Иране, ситуации в Сирии, о требованиях безопасности Израиля и продолжении работ по предотвращению трений между Армией обороны и российскими военными», — написал Нетаньяху.

Телефонные переговоры Путина и Нетаньяху прошли 6 декабря. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили взаимодействие на сирийском направлении и обозначили ряд вопросов, которые предстоит обсудить во время визита российского президента в Израиль в 2020 году.