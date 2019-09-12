Путин приедет в Израиль в 2020 году на день памяти жертв холокоста

Путин приедет в Израиль в 2020 году на день памяти жертв холокоста

Президент России Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года. Российский лидер примет участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения узников «Освенцима», передает ТАСС.

«Президент Израиля [Реувен Ривлин] пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения «Освенцима» и дня холокоста. Я с большим удовольствием приеду в Израиль», — сказал он.

В июле правящая израильская партия «Ликуд» повесила на здании своей штаб-квартиры плакат, на котором изображены премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин. На плакатах они пожимают друг другу руки, а также размещен лозунг «Нетаньяху. В другой лиге».

В конце мая парламент Израиля впервые в истории проголосовал за самороспуск и утвердил повторные выборы. Причиной стало то, что Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Выборы пройдут 17 сентября.