На сербском участке «Турецкого потока» закончили укладку труб

Сербия завершила укладку труб газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом в интервью государственному телеканалу РТС заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

По его словам, протяженность сербской части «Турецкого потока» составила 403 км. Трубы пущены под реками Дунай, Тиса и Велика-Морава, отметил он. «Проходы под всеми каналами, железными дорогами завершены, трубы соединены», — сообщил Баятович.

Как отметил гендиректор, у Сербии будет три выхода из газопровода — около городов Парачин, Белград и Зренянин. Еще один выход будет сделан к подземному газохранилищу «Банатский двор», уточнил топ-менеджер.

«Наши консультанты заявили, что мы были в три раза эффективнее в разработке этого проекта, чем ведущие европейские компании», — сказал он. По словам Баятовича, в настоящее время проблемы со строительством этого газопровода наблюдаются со стороны Болгарии.