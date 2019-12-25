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На сербском участке «Турецкого потока» закончили укладку труб

Сербия завершила укладку труб газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом в интервью государственному телеканалу РТС заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

По его словам, протяженность сербской части «Турецкого потока» составила 403 км. Трубы пущены под реками Дунай, Тиса и Велика-Морава, отметил он. «Проходы под всеми каналами, железными дорогами завершены, трубы соединены», — сообщил Баятович.

Как отметил гендиректор, у Сербии будет три выхода из газопровода — около городов Парачин, Белград и Зренянин. Еще один выход будет сделан к подземному газохранилищу «Банатский двор», уточнил топ-менеджер.

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«Наши консультанты заявили, что мы были в три раза эффективнее в разработке этого проекта, чем ведущие европейские компании», — сказал он. По словам Баятовича, в настоящее время проблемы со строительством этого газопровода наблюдаются со стороны Болгарии.

«Часть трубопровода в Болгарии и то, что обязаны сделать венгры, должны быть закончены к концу 2020 года. Если болгары наберут скорость, то это будет [сделано] в сжатые сроки», — заключил гендиректор.

«Турецкий поток» — газопровод, идущий из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Одна из ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой нитки завершили в апреле 2018 года, а вторая по-прежнему строится. Обе планируется запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Теги: «Турецкий поток», Сербия, газопровод
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