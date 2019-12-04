Путин допустил участие Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»

Сербия может принять участие в транзите российского газа по «Турецкому потоку». Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что это реально, несмотря на то что российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят этот вопрос под сомнение. «Да, это возможно», — заключил он, добавив, что сербский участок «Турецкого потока» от Болгарии до Венгрии почти готов.

Ранее Путин обвинил Болгарию в сознательном затягивании строительства «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на заверения в обратном, и пригрозил найти другие варианты реализации проекта.

В конце ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «Турецкий поток» откроют 8 января в Стамбуле. В Кремле подтвердили, что в этот день будет дан старт газопроводу.