Путин назвал срок начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Поставки газа по газопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК.
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям», — сказал он.
После того как завершится строительство второй нитки, поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин. Он отметил, что строительство газопровода идет по графику.
Зампредправления «Газпрома» Олег Аксютин ранее отмечал, что начало поставок по газопроводу запланировано на последнюю декаду декабря.