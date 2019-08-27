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Доллар/Рубль ₽67 (+0,67%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Путин назвал срок начала поставок газа по «Турецкому потоку»
По словам президента, российский газ начнет поступать в Турцию до конца года. Ранее в «Газпроме» говорили, что запуск трубопровода запланирован на последние дни декабря
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Поставки газа по газопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям», — сказал он.

После того как завершится строительство второй нитки, поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин. Он отметил, что строительство газопровода идет по графику.

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Зампредправления «Газпрома» Олег Аксютин ранее отмечал, что начало поставок по газопроводу запланировано на последнюю декаду декабря.

Газопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его сухопутная часть длиной 180 км пройдет через страну до границ с сопредельными странами. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

«Газпром» начал строительство «Турецкого потока» в 2017 году. Подрядчиком обеих ниток морского участка газопровода является швейцарская компания Allseas. Морская укладка «Турецкого потока» завершилась в 2018 году. Как отмечал Аксютин, сухопутная часть на 100% готова с российской стороны, а с турецкой по состоянию на май текущего года — порядка 73,5%. «Мы рассчитываем, что в ноябре мы будем иметь полную степень готовности», — говорил он.

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В марте оператор проекта South Stream Transport B.V. заявил, что в Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода и его строительство вошло в финальную стадию.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Турецкий поток», Владимир Путин
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