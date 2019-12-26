Чемезов анонсировал масштабные поставки Су-57 в российские ВКС

Масштабные поставки новейших истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы России начнутся в 2020 году. Об том в интервью РБК рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли <…> Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», — сказал он.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Контракт на поставку 76 истребителей в распоряжение ВКС до 2028 года подписали на форуме «Армия-2019». В ноябре сообщалось, что ВКС получат первый Су-57 до конца текущего года.

24 декабря самолет Су-57 во время летных испытаний разбился в Хабаровском крае. Это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря, сообщали источники агентств. Летчику удалось быстро катапультироваться, он выжил. По данным источников, в качестве основной версии крушения Су-57 рассматривается «неисправность и ошибка пилотирования».