СМИ назвали возможной причиной крушения Су-57 отказ системы управления

Истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Причиной аварии истребителя Су-57 в Хабаровском крае мог стать технический отказ системы управления самолетом, пишут ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.

Собеседник агентства в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что, вероятно, «произошел сбой в управлении хвостовым оперением».

Источники «Известий» рассказали, что могла отказать электродистанционная система управления (ЭДСУ) самолета, которая отвечает за команды на отклонение рулей управления, а также задействует механизацию крыла. Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя ПО.

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