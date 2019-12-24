Общество , 24 дек, 11:17
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СМИ назвали возможной причиной крушения Су-57 отказ системы управления
Истребитель пятого поколения Су-57
Причиной аварии истребителя Су-57 в Хабаровском крае мог стать технический отказ системы управления самолетом, пишут ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.
Собеседник агентства в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что, вероятно, «произошел сбой в управлении хвостовым оперением».
Источники «Известий» рассказали, что могла отказать электродистанционная система управления (ЭДСУ) самолета, которая отвечает за команды на отклонение рулей управления, а также задействует механизацию крыла. Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя ПО.
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