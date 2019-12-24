Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был первым серийным образцом

Истребитель пятого поколения Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, который планировали передать военным 27 декабря. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года. По его словам, еще один самолет армия должна получить в 2020 году, а затем производство будет наращиваться кратно.

О крушении Су-57 в Хабаровском крае во время испытательного полета стало известно утром 24 декабря. В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что пилот успел катапультироваться и в результате аварии никто не погиб. Для расследования причин крушения была создана специальная комиссия.

По словам источников, в качестве основной версии крушения Су-57 рассматривается «неисправность и ошибка пилотирования».