Власти уточнили число госпитализированных из-за аварии Ми-8 в Сибири

По последним данным, в больницах Красноярского края находятся семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«16 человек обратились за медицинской помощью, из них семеро были госпитализированы», — сказали в пресс-службе.

Как отмечается на сайте минздрава, всех обратившихся за медпомощью осмотрели и проконсультировали. В числе госпитализированных — пилот вертолета. У двух пострадавших диагностированы переломы конечностей, пятеро поступили в медицинские учреждения с ушибами легкой тяжести.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» попал в снежный вихрь при взлете днем 25 декабря рядом с селом Байкит. Воздушное судно упало на землю и завалилось набок — у него были повреждены хвостовая балка и несущий винт.