После жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 В Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте СК России.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Авария произошла в Эвенкийском районе Красноярского края в районе села Байкит около 12:00 по местному времени (8:00 мск). По предварительной версии МЧС, Ми-8 компании «КрасАвиа» при взлете попал в снежный вихрь и при посадке завалился набок. У вертолета повреждены хвостовая балка и несущий винт.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что воздушное судно направлялось чартерным рейсом по маршруту Байкит — ЦПС — Буровая — Байкит. На борту находились 24 человека, трое из которых — члены экипажа.