Авиакомпания сообщила о создании комиссии из-за аварии вертолета Ми-8

В причинах жесткой посадки вертолета Ми-8, на борту которого находились 24 человека, будет разбираться специальная комиссия. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании — перевозчика «КрасАвиа».

Вертолет Ми-8, как уточнили в авиакомпании, следовал по маршруту Байкит — ЦПС — Буровая — Байкит. Из Байкита он вылетел в 12:15 по местному времени (8:15 мск). Однако вскоре после взлета вертолет вынужденно совершил жесткую посадку и перевернулся набок.

«Все пассажиры и члены экипажа живы, один пассажир и один член экипажа получили травмы», — сообщили в «КрасАвиа».

У вертолета, как стало известно ранее, поврежден винт. Воздушное судно перевозило нефтяников. В МЧС причиной произошедшего называли снежный вихрь, в который попала машина. По факту происшествия транспортная прокуратура начала проверку.