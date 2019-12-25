МЧС назвало возможную причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Вероятной причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае мог стать снежный вихрь, в который попало воздушное судно при взлете. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации экстренной службы, вертолет компании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку и опрокинулся набок в районе села Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. У него повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

По данным МЧС, на борту Ми-8 находилось 24 человека, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, пострадали три человека — у них травмы средней степени тяжести.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры РБК сообщили, что в результате аварийной посадки пострадали один пассажир и командир воздушного судна. «Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.