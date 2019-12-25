МЧС опубликовало фото с совершившим жесткую посадку вертолетом в Эвенкии

МЧС опубликовало фото с совершившим жесткую посадку вертолетом в Эвенкии

Фото: пресс-служба МЧС

МЧС опубликовало фотографии с вертолетом Ми-8, который завалился на бок при жесткой посадке в Эвенкийском районе Красноярского края.

На фото видно, что у машины больше всего пострадала кабина экипажа. Фюзеляж вертолета в этом месте поврежден, остекление разбито. Хвостовая балка вертолета частично оторвана, в районе двигателя видны следы огня. Винт вертолета почти полностью разрушился.

В ГУ МЧС опровергли информацию агентства «Интерфакс» о том, что из-за происшествия в поселке Байкит, где случилась авария, ввели режим ЧС. «Режим ЧС не вводился», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.