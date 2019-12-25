Режиссер Сокуров назвал закрытым вопрос об извинениях перед Кадыровым

Режиссер Александр Сокуров в разговоре с РБК назвал закрытым вопрос об извинениях перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Вопрос закрыт. Я не хочу продолжать разговоры на эту тему. Это бессмысленно. Очень прошу, не надо меня об этом спрашивать», — сказал Сокуров РБК.

В декабре на заседании Совета по правам человека Сокуров заявил, что статус звания Героя России нужно переосмыслить, поскольку его носят чеченцы, сражавшиеся против России. «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — высказался режиссер.

Президент России Владимир Путин на это ответил, что если кто-то из чеченцев встал на сторону России, защищает страну и готов отдать за нее жизнь, то он достоин звания.