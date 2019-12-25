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Режиссер Сокуров назвал закрытым вопрос об извинениях перед Кадыровым

Режиссер Александр Сокуров в разговоре с РБК назвал закрытым вопрос об извинениях перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Вопрос закрыт. Я не хочу продолжать разговоры на эту тему. Это бессмысленно. Очень прошу, не надо меня об этом спрашивать», — сказал Сокуров РБК.

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В декабре на заседании Совета по правам человека Сокуров заявил, что статус звания Героя России нужно переосмыслить, поскольку его носят чеченцы, сражавшиеся против России. «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — высказался режиссер.

Президент России Владимир Путин на это ответил, что если кто-то из чеченцев встал на сторону России, защищает страну и готов отдать за нее жизнь, то он достоин звания.

В свою очередь Рамзан Кадыров назвал слова Сокурова «неприкрыто националистическими». Он написал в своем Telegram-канале, что режиссер «вносит раздор в общество» и «ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов».

Глава Чечни отметил, что если бы не действия его отца Ахмата Кадырова, «жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками <…>, стало бы на тысячи и десятки тысячи человек больше». По мнению Кадырова, именно его отец благодаря своей политике остановил войну, искоренил породившие ее причины и вывел более 7 тыс. человек из рядов незаконных вооруженных формирований.

Позже Сокурову задали вопрос, что он думает о реакции Кадырова. «Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом», — ответил режиссер. По его словам, националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, своей семье, народе и культуре.

Теги: новости РБК, Кадыров, Чечня
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