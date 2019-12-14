Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

Журналист задал ему вопрос, что он думает о реакции Кадырова. «Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом», — сказал режиссер. Сокуров отметил, что ему интересна реакция российского лидера, а не главы Чечни.

По словам режиссера, националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, своей семье, народе и культуре. Сокуров добавил, что «это достойный, приличный термин».

В начале декабря на заседании Совета по правам человека Сокуров заявил, что нужно переосмыслить статус звания Героя России, так как его носят воевавшие с Россией чеченцы. Президент Владимир Путин ответил, что звания достойны те, кто встал на сторону России, работает на нее, защищает и готов отдать жизнь за страну.