Путин допустил присвоение Кадырову звания Героя Труда

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмад Кадыров заслуженно получили звание Героев Российской Федерации, заявил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
«Указов о награждении званием Героя России просто так не подписывают», — сказал Путин.
При этом он не исключил, что Рамзан Кадыров может получить и еще одно высокое звание.
«Посмотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад. Вспомните, как Грозный выглядел — как Сталинград после Сталинградской битвы. И сейчас посмотрите. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет», — сказал Путин.