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Путин допустил присвоение Кадырову звания Героя Труда
По словам президента, нынешний глава Чечни заслуженно получил звание Героя России и вполне достоин звания Героя Труда, но пока «подождет»

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмад Кадыров заслуженно получили звание Героев Российской Федерации, заявил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Указов о награждении званием Героя России просто так не подписывают», — сказал Путин.

При этом он не исключил, что Рамзан Кадыров может получить и еще одно высокое звание.

«Посмотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад. Вспомните, как Грозный выглядел — как Сталинград после Сталинградской битвы. И сейчас посмотрите. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет», — сказал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

К вопросу о присвоении Кадыровым звания Героев Российской Федерации Путин вернулся после того, как ему напомнили о дискуссии с режиссером Александром Сокуровым. 10 декабря на заседании Совета по правам человека тот заявил о необходимости переосмыслить статус звания.

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — сказал тогда Сокуров.

Путин в ответ сказал, что тот, кто «встал на сторону России, работает на нее, защищает, готов отдать за нее жизнь», достоин звания Героя России.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
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На слова Сокурова ответил и Рамзан Кадыров, назвавший их провокацией, которая «вносит раздор в общество» и «ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов».

В четверг, 19 декабря, Путин напомнил, что Рамзан Кадыров ежедневно подвергается «значительной опасности» и лично принимает участие в различного рода боевых операциях, «под пули лезет».

Автор: Евгений Калюков
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