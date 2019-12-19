Путин допустил присвоение Кадырову звания Героя Труда

К вопросу о присвоении Кадыровым звания Героев Российской Федерации Путин вернулся после того, как ему напомнили о дискуссии с режиссером Александром Сокуровым. 10 декабря на заседании Совета по правам человека тот заявил о необходимости переосмыслить статус звания.

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — сказал тогда Сокуров.

Путин в ответ сказал, что тот, кто «встал на сторону России, работает на нее, защищает, готов отдать за нее жизнь», достоин звания Героя России.

На слова Сокурова ответил и Рамзан Кадыров, назвавший их провокацией, которая «вносит раздор в общество» и «ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов».

В четверг, 19 декабря, Путин напомнил, что Рамзан Кадыров ежедневно подвергается «значительной опасности» и лично принимает участие в различного рода боевых операциях, «под пули лезет».