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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России
По мнению главы Чечни, слова режиссера «вносят раздор в общество», а сам Сокуров не понимает проблем республики и вдобавок «не имеет собственного мнения и гражданской позиции»
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел слова режиссера Александра Сокурова о необходимости переосмыслить звание Героя России провокацией и «не прикрыто националистическими». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека Сокуров заявил: «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?». Президент Владимир Путин, отвечая режиссеру, отметил, что звания Героя России достоин любой человек, который работает на страну, «защищает, готов отдать за нее жизнь».

Комментируя слова режиссера, глава Чечни написал, что Сокуров «вносит раздор в общество» и «ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов». По словам Кадырова, у него не было желания отвечать режиссеру, однако тот сделал негативное заявление не только о нем самом, но и «обо всем чеченском народе».

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Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев

По мнению Кадырова, если бы не действия его отца, Ахмада Кадырова, «жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками <…> стало бы на тысячи и десятки тысячи человек больше». Кадыров считает, что именно его отец «навсегда остановил войну и искоренил породившие ее причины», благодаря его «мудрой политике и твердой воле» более 7 тыс. человек были выведены из рядов незаконных вооруженных формирований и разоружены, что «в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России».

Глава Чечни упрекнул Сокурова в непонимании проблем республики, заявил, что у того нет «ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции». Он призвал режиссера быть «мужчиной, патриотом, а не игрушкой в чьих-то руках» и выразил мнение, что режиссера следовало бы призвать к ответственности.

Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы. После этого он стал президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном, Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. В тот же год это звание получил Рамзан Кадыров — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Рамзан Кадыров, Александр Сокуров, Герой России
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